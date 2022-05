Condove: brucia un pullman nel deposito di via Roma

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Un pullman è andato a fuoco oggi pomeriggio intorno alle 15,15 a Condove, presso il deposito Gtt di via Roma. Il mezzo è rimasto completamente distrutto dalle fiamme: dalla zona si è alzata una densa colonna di fumo nero visibile anche dai comuni limitrofi. Nelle immediate vicinanze sono stati anche avvertiti dei violenti scoppi, presumibilmente degli pneumatici. Il fuoco si è esteso anche alla piccola porzione di massicciata d'erba presente all'interno della recinzione del deposito. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco permanenti di Susa e i volontari di Borgone-Sant'Antonino per domare definitivamente le fiamme: presenti anche i carabinieri della stazione di Condove.

Servizio completo su luna nuova di venerdì 20 maggio 2022