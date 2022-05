In occasione della “Settimana della musica a scuola” indetta dal Ministero dell’istruzione, gli istituti comprensivi di Avigliana, Coazze, Bussoleno, S.Ambrogio e Alpignano, si sono alleati per un concerto degli allievi in videoconferenza che si è tenuto la scorsa settimana...

Su Luna Nuova di venerdì 20 maggio 2022