E gli anziani tornano a riunirsi a Bruzolo

Due anni di pandemia sono stati lunghi. Per tutti. Ma soprattutto per gli anziani. Non soltanto perchè soggetti fragili e quindi più a rischio di complicanze Covid, ma anche perchè l’isolamento ad una certa età può avere effetti deleteri. Una delle prime attività ad aver chiuso, ed una delle ultime a riaprire, è stata quella dei centri anziani. A Bruzolo hanno accelerato i tempi in questo senso e mercoledì pomeriggio ha riaperto i battenti l’Associazione anziani e pensionati...

