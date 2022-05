Eurovision Song Contest: la Sacra a furor di clic

Tra i monumenti più visualizzati sui social network durante l’Eurovision Song Contest c’è anche la Sacra di San Michele: le cartoline riprese dal drone Leo durante Eurovision 2022 dal 10 al 14 maggio hanno conquistato i viaggiatori di ogni continente. La penisola italiana è stata vista, raccontata e apprezzata 200 milioni di volte e oltre 6 milioni in un solo giorno. Il racconto si è incentrato sulla promozione delle località note e meno note della penisola, con la città ospitante di Torino in testa sul sito istituzionale gestito da Enit (Agenzia nazionale per il turismo), Italia.it. «I numeri sono entusiasmanti e sottolineati dal ministero del turismo, presieduto da Massimo Garavaglia, che ha sostenuto la campagna ed era presente alla finale», ha fatto sapere Enit...

su Luna Nuova di venerdì 20 maggio 2022