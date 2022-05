Almese: il gemellaggio da domani è realtà

Domani, mercoledì 25 maggio, durante la seduta del consiglio comunale, verrà deliberato il gemellaggio con il villaggio Yendè-Millimou della Guinea Conakry. Per l’occasione parteciperanno anche i rappresentanti della ong “A proposito di Altri mondi” (Apdam) e Giorgio Garelli, il funzionario regionale che ha permesso l’unione fra le due comunità. «I cittadini interessati a entrare a far parte del comitato di gemellaggio per dare un contributo al progetto sono invitati a partecipare alla riunione», ha fatto sapere il Comune. «Il partenariato tra Almese e Yendé-Millimou è un’opportunità concreta per rafforzare ancora di più il sostegno reciproco tra le due realtà, dato che dal 2015 ospitiamo sul territorio comunale alcuni rifugiati guineani, grazie all’adesione del...

su Luna Nuova di martedì 24 maggio 2022