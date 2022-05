Avigliana, a scuola di promozione turistica

Un successo oltre le aspettative per il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento che nelle scorse settimane ha visto oltre 50 allievi delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto tecnico statale Galileo Galilei impegnati nella realizzazione di contenuti promozionali del territorio e delle sue tipicità. In particolare vini e formaggi...

Su Luna Nuova di martedì 24 maggio 2022