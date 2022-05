S.Antonino, tanta voglia di padel: inaugurato il nuovo campo Pentasporting

La “padel mania” ha contagiato anche Sant’Antonino: domenica 22 maggio è stato inaugurato il nuovo campo da padel, già in funzione da qualche settimana, presso il centro sportivo comunale di piazza della Pace, gestito dalla società Pentasporting. Un tassello che dopo il campo da beach volley, inaugurato alcuni anni fa, va ad arricchire l’offerta dell’area esterna al centro polivalente, di proprietà dell’amministrazione comunale: a farsi carico dell’investimento è stata la stessa Pentasporting, che lo ha realizzato a proprie spese d’intesa con la società Rm2p di Carmagnola, specializzata nella realizzazione di campi da padel. Il nuovo campo, dimensioni 20 metri per 10 in erba sintetica Italgreen, sorge sul lato nord del polivalente, alle spalle di quello da...

su Luna Nuova di martedì 24 maggio 2022