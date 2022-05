Susa: Adelaide si gemella con Cesare Augusto

Una panchina, poi un galà serale. È iniziata così l’avventura estiva di Adelaide e Oddone. Marchesa e Conte, impersonati da Lauretta Favro e Davide Pelissero, in rappresentanza del Borgo di Traduerivi, hanno vissuto una lunga e calda giornata sabato. Iniziata nel pomeriggio, nei giardini S.Francesco di Paola, di fronte all’ospedale, dove hanno tenuto a battesimo la panchina letteraria realizzata con un bozzetto dell’artista Luzzati e che rappresenta proprio i signori di Susa, simbolo del Torneo storico dei borghi, che andrà in scena a fine luglio. Una panchina su cui soffermarsi, per godere della frescura e, magari leggere un libro. Uno di quelli che una volta al mese la biblioteca segusina metterà a disposizione proprio lì, in una sorta di bookcrossing...

Su Luna Nuova di martedì 24 maggio 2022