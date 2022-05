Salbertrand, 70 chili di droga nascosti tra le arance

Era diretto a Torino il carico di 70 chili di marijuana nascosto tra casse di arance sequestrato ieri al casello di Salbertrand della A32 dagli agenti della polizia stradale di Susa. L'autoarticolato proveniva dal traforo del Frejus ed era stato fermato dai poliziotti durante uno dei tanti controlli sui mezzi pesanti adibiti al trasporto internazionali delle merci. Gli agenti sono stati colpiti dalla modalità con cui era stata caricata la merce e dal comportamento dei canti antidroga attirati in particolare dal semirimorchio. I poliziotti hanno quindi voluto vederci chiaro ed hanno scortato il tir in una ditta della zona per procedere ad una ispezione più accurata. Nel corso della perquisizione, all’interno dei cassoni di agrumi che risultavano essere stati caricati in Spagna, venivano rinvenute, occultate sotto la frutta 89 confezioni di marijuana per un peso complessivo di circa 70 chili. I due autisti italiani, rispettivamente di 45 e 48 anni, sono quindi stati arrestati per traffico internazionale di ingente quantità di sostanza stupefacente ed accompagnati al carcere “Lo Russo e Cutugno” in Torino.