Martedì pomeriggio in biblioteca amministrazione di Avigliana, scuole e associazioni hanno sottoscritto il “Patto per la lettura”, strumento che persegue l’obiettivo di promuovere in modo continuativo trasversale e strutturato, la lettura e la conoscenza nelle loro molteplici espressioni...

Su Luna Nuova di venerdì 27 maggio 2022