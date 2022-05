Condove: tre panchine, tre farfalle in volo per i cinque anni di "IsaMary"

Tre panchine, tre farfalle in volo. Perché «quando l’uomo farà del proprio dolore la propria crescita, schiuderà la propria crisalide per poter liberare la propria essenza». È racchiusa in queste parole la missione che l’associazione “IsaMary, ricominciare a volare” compie ogni giorno fra i malati di cancro, per aiutarli a superare il difficile momento della malattia. Parole riportate anche sulle tre panchine inaugurate sabato 21 maggio per celebrare i cinque anni di attività del gruppo, nato il 15 maggio 2017, e lasciare così un messaggio concreto sul territorio: due si trovano in regione Torretta, un’altra in piazza Martiri della Libertà, all’ombra dei gelsomini. Le panchine, messe a disposizione dal Comune di Condove, sono state “restituite” alla comunità...

su Luna Nuova di venerdì 27 maggio 2022