Almese, il Magnetto volta pagina: Mariella Rocchietti passa a Torciano

Serata commovente quella di venerdì scorso al Magnetto, auditorium, sala cinematografica e teatro, per anni casa e luogo di lavoro di Mariella Rocchietti cui lei, storico gestore, dà l’addio. Lascia, dopo anni di cinema declinato in ogni linguaggio, in ogni genere e soprattutto in ogni luogo, ultimo appunto quello della sala di via Avigliana 17 per cui gestisce dal 2013 la rassegna di Cine Club. La rivedremo però per il “Cinema del passato”, che una volta al mese porta sullo schermo grandi film di successo di pubblico o critica, Continuerà dunque a collaborare con Piero Torciano, cui l’altra sera ha passato il testimone. Entrambi commossi, quasi come la sindaca Ombretta Bertolo che ha ringraziato Mariella di tutto quello che ha fatto per riportare in auge...

su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022