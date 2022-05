Borgone celebra olio e olive: prima edizione della Sagra

Da quest'anno si fa sul serio: dopo la felice sperimentazione del 2021, in piena ripartenza post-Covid, la Sagra dell’Olio entra a pieno titolo nel programma delle rassegne enogastronomiche del GustoValsusa promosse dall’Unione montana. Patria dell’olio valsusino non poteva che essere Borgone, con i terrazzamenti della Roceja fino a qualche anno fa coltivati a vite e oggi per lo più riconvertiti in uliveti. È il segno dei tempi che cambiano, anche nel mondo agricolo e di conseguenza del gusto: se il concorso enologico, per oltre due decenni evento di punta del “Maggio Borgonese”, aveva ormai perso in smalto e partecipazione, data la crescente carenza di viticoltori, la Pro loco e il Comune hanno deciso che era arrivato il momento di cambiare strada...

su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022