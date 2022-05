Villarfocchiardo, in mostra le cartoline storiche del Terzo Reggimento

La storia del Terzo Reggimento alpini, da fine ‘800 ai giorni nostri, attraverso le cartoline postali, a cui si aggiungono alcune divise d’epoca e tutte le medaglie delle 93 adunate degli alpini. È la mostra che il gruppo Ana di Villarfocchiardo ha organizza per il prossimo fine settimana, sabato 4 e domenica 5 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, presso la palestrina di via Cappella delle Vigne, in occasione dei 100 anni della Sezione Val Susa...

Su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022

