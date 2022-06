Avigliana, al Galilei una fabbrica-laboratorio per la città

La scorsa settimana l’istituto superiore Galileo Galilei ha presentato il FabLab “Ettore Bastianini”, non un semplice laboratorio scolastico, «ma una risorsa per tutta la comunità locale - dice il dirigente scolastico Gian Carlo Vittone, al quale si deve l’idea del progetto - Vogliamo mettere le attrezzature, i professori e gli studenti a disposizione delle attività del territorio, siano piccole imprese che non hanno la possibilità di dotarsi di strumentazioni analoghe in proprio, artigiani, artisti o cittadini con idee da mettere alla prova»...

Su Luna Nuova di martedì 7 giugno 2022