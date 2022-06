Borgone: l'olio strega la Roceja, ma ha un disperato bisogno di acqua

L’acqua e l’olio, si sa, sono elementi che non si possono mischiare. Li si può versare nello stesso recipiente, agitare o mescolare vigorosamente. Per un po’ funziona, ti danno l’impressione che possano essere un tutt’uno, poi però ritornano, lentamente ma inesorabilmente, a separarsi ed a vivere ognuno per conto suo. Eppure l’olio, che è il più bizzoso in questo caso, ha un disperato bisogno dell’acqua. Soprattutto quello valsusino, di cui giovedì 2 giugno si è celebrata la prima Festa a Borgone. Proprio nel pomeriggio, durante il convegno che ha fatto il punto sulla reintroduzione in valle di Susa di una coltivazione esistente già oltre duemila anni fa, gli addetti ai lavori hanno rimarcato come i cambiamenti climatici...

Su Luna Nuova di martedì 7 giugno 2022