Il Rocciamelone si candida per i "Luoghi del cuore Fai"

Simbolo di fede, ma anche icona laica a cavallo di quattro comunità, Mompantero, Novalesa, Usseglio e Bessans, il Rocciamelone, pur non essendo la più sviluppata in altezza, è la Montagna valsusina. Un simbolo ferito, in quelle tragiche settimane dell’autunno 2017 quando le sue falde, i suoi boschi di roverelle e castagno, le sue pinete, i suoi pascoli arsero per giorni in quell’incendio partito da lontano ma scollinato fin lì senza che umani e tecnologia potessero impedirlo. Le lingue di fuoco, spaventosamente grandi quando l’incendio si era addentrato nelle pinete del Truc e del Pampalù, arrivarono, risalendo i pascoli ormai rinsecchiti di fine ottobre, fino su al rifugio Ca’ d’Asti, lasciando in eredità un panorama annerito e migliaia di piante, in particolare conifere, a disegnare fantasmi neri su un paesaggio lunare...

Su Luna Nuova di martedì 7 giugno 2022