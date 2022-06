Avigliana, è polemica sul bilancio comunale

A poche ore dalle elezioni che domenica 12 giugno permetteranno agli aviglianesi di scegliere il prossimo sindaco e il prossimo consiglio comunale, la campagna elettorale si surriscalda su un tema già di per sé incandescente: il bilancio dell’ente. In particolare il “previsionale” del periodo 2022-2024, che l’amministrazione uscente ha deciso di non portare in consiglio comunale e quindi non approvare. Impostando solo lo schema di bilancio. Una decisione che ha suscitato l’ira delle opposizioni consiliari che hanno redatto una nota congiunta sulla questione. Riportiamo le posizioni degli interessati...

Su Luna Nuova di venerdì 10 giugno 2022