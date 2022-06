Buttigliera, Ventimiglia-Barcellona con i monopattini: impresa Rabadan Team

Da Ventimiglia a Barcellona. In monopattino elettrico. Un’avventura, una sfida, una “follia” di quei matti di Davide e Giancarlo Morando, padre e figlio buttiglieresi, 53 e 19 anni, che hanno già fatto parlare di sé per le goliardate con le mongolfiere del Raband Team, per i viaggi “estremi” con la 500 Giardiniera, con la Due Cavalli volante, per le stanze degli abbracci realizzate nel pieno della pandemia dall’impresa di famiglia, che realizza gonfiabili promozionali a Reano. Il viaggio in monopattino elettrico lo hanno fatto con due amici, Stefano Invernizzi, 19enne di Torino, e Lino Brucoli, 62enne di Collegno...

Su Luna Nuova di venerdì 10 giugno 2022