Condove: le vacanze al via in transumanza

Per i bambini di Condove, la vacanza da scuola è iniziata al suono della transumanza. Erano quasi una cinquantina i piccoli che ieri mattina, giovedì 9 giugno, si sono alzati di buon’ora, rinunciando alla prima “dormita consentita” del periodo estivo, per accompagnare verso l’alpeggio delle Muandette la mandia di vacche dell’azienda agricola Rocci Pier Luigi e Rinaldo del Poisatto. È così che la transumanza, che tanto fa impazzire di like e cuoricini il mondo social, diventa un rito per la comunità: da passaggio che segna la stagionalità del lavoro negli alpeggi, a momento pubblico che si erge a simbolo di tradizione e identità.

L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale di Condove, in collaborazione con l’azienda agricola Rocci...

su Luna Nuova di venerdì 10 giugno 2022