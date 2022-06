Borgone: sterpaglie a fuoco in via Falco Felice

Alcune sterpaglie sono andate a fuoco questa mattina a Borgone in via Falco Felice, la strada che dalla chiesa parrocchiale si inerpica verso la montagna, nella zona di Villavecchia. Il rogo è divampato poco prima delle 11,30. Le fiamme si sono sviluppate nei prati vicini ad alcune abitazioni. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco permanenti di Susa, i volontari di Borgone-Sant'Antonino e la polizia locale. Molto il fumo prodotto dall'incendio: è bruciata una superficie di circa 300 metri quadrati. In questo frangente un uomo ha riportato una lieve ustione ad un braccio.

