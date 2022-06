Avigliana: quasi 4600 schede scrutinate, Archinà in vantaggio

Scrutinio in corso ad Avigliana, dove alle 14 è iniziato lo spoglio per le elezioni amministrative: finora sono state scrutinate 4586 schede, circa l'80 per cento, ed è in vantaggio la lista "Avigliana Città Aperta" guidata dal sindaco uscente Andrea Archinà con 2197 voti (47,91 per cento), seguito da "Progetto Adesso Avigliana" di Toni Spanò a quota 1995 (43,50 per cento), molto staccata Rosy Patrizio di "Per Avigliana" con 394 voti (8,59 per cento).

L'affluenza alle urne è stata più bassa rispetto alle elezioni 2017, quanto votò il 60,43 per cento degli aventi diritto: stavolta è stata del 53,22, un dato che sulla carta sembra giocare a favore di "Avigliana Città Aperta", nel cui quartier generale si respirava infatti un'aria di cauto ottimismo, contrariamente alla delusione crescente che filtra dal comitato elettorale di "Progetto Adesso Avigliana".