"Fomne contra 'l Tav": ad Almese il ritorno di Dana Lauriola

Grande successo di pubblico per la conferenza “Fomne contra ‘l Tav. Partigiane della terra e del futuro”, che ha visto la portavoce del movimento No Tav Dana Lauriola tornare per la prima volta in pubblico, dopo il lungo periodo trascorso agli arresti domiciliari. Ispirata dall’omonima mostra, realizzata dal Ricetto per l’Arte-Agorà della val Susa in collaborazione con Laboratorio Civico e comitato No Tav e con il patrocinio dell’Unione montana Valle Susa e del Comune di Almese ed esposta fino al 26 giugno nelle sale dell’Agorà, giovedì 9 giugno si è tenuta la conferenza presso il teatro auditorium Mario Magnetto di Almese, per la seconda edizione di “l’Arte di R-esistere sui sentieri della Libertà”. Alla presenza della sindaca Ombretta Bertolo...

su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022