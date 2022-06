Alpini da 100 anni, Susa si mette la penna nera

Ultimi preparativi per la grande festa dei 100 di vita della Sezione Ana Val Susa. Ieri mattina, alle 8, la sezione ha già celebrato in piccolo la ricorrenza, in occasione del 16 giugno, giorno della conquista del Monte Nero da parte del Battaglione Exilles del Terzo alpini, nella primavera del 1915, e da sempre festa ufficiale della sezione. I festeggiamenti dalla giornata di oggi si sposteranno a Susa, sede della Sezione e per una vita, fino al 1991, anno di chiusura della caserma Cascino, città alpina per eccellenza...

Su Luna Nuova di venerdì 17 giugno 2022

