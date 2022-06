Avigliana, i ragazzi della Ferrari e lo sport

Nell’anno scolastico appena concluso sono ripresi i progetti sportivi alla scuola secondaria Defendente Ferrari dell’Istituto comprensivo cittadino. «Dopo due anni di sospensione delle attività e dei progetti sportivi a causa della pandemia, gli alunni hanno potuto nuovamente cimentarsi nelle gare previste dai campionati studenteschi di atletica leggera su pista e non solo - spiegano dall’istituto - Sono infatti stati riproposti i progetti nautici finanziati dal Comune e dalla scuola: vela per le classi prime, dragon boating per le seconde e kayak per le terze. Le prime hanno inoltre preso parte alle attività di baseball e softball proposte dalla Fibs tramite l’associazione Avigliana Bees, attività svolta durante le ore di scienze motorie»...

Su Luna Nuova di venerdì 17 giugno 2022