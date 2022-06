Caselette: addio all’ex assessora Luciana Meinardi, paladina del sociale

È venuta a mancare nei giorni scorsi Luciana Meinardi, ex assessora e consigliera comunale caselettese. Un volto storico e noto della politica locale e paesana. Consigliera comunale dal 1980 al 1995, la Meinardi ha ricoperto anche la carica di assessore dal 1995 al 2004. Nel corso degli anni di intensa attività amministrativa, si è sempre occupata di sociale, scuola e istruzione.

«Lei arrivava da Torino ed è arrivata a Caselette quando eravamo già in Comune. Si era legata alla Democrazia Cristiana ed è stata molto brava. In seguito è sempre stata in lista e candidata. Organizzava gli anziani al mare ed era assessora all’istruzione. A livello nazionale aveva fatto parte del consiglio nazionale del partito per il Piemonte», ricorda l’ex sindaco di Caselette...

su Luna Nuova di venerdì 17 giugno 2022