Giaveno, il Lions Club torna in azione con un service a protezione della vista

Il Lions Club Giaveno val Sangone ha ripreso le attività, che si erano fermate a causa della pandemia. In queste settimane presso la scuola dell’infanzia Giacinto Pacchiotti è stato condotto il service “Sight for kids”, incluso nel progetto “Non perdiamoci di vista” con lo screening dell’ambliopia, un importante servizio dedicato alla prevenzione e cura dei difetti di vista. Si tratta del problema dell’ambliopia, comunemente detto dell’“occhio pigro”, una delle più frequenti condizioni in età pediatrica e dell’individuazione dei difetti visivi nei bambini...

Su Luna Nuova di venerdì 17 giugno 2022