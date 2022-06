Rete sentieristica valsusina: le nuove mappe per bike & walk

La rete sentieristica della valle di Susa ha una sua nuova cartografia. Vere e proprie mappe, frutto di un intenso lavoro realizzato dal personale dell’Unione montana Valle Susa (settori Dmo ValsusaTurismo e Ambiente-sentieristica) insieme a comuni e associazioni, che vedono la luce alla vigilia della stagione estiva, che porterà verosimilmente sul territorio un gran numero di escursionisti e ciclisti. La nuova cartografia dà valore agli itinerari più noti, come le salite al Rocciamelone e Rocca Sella, così come a quelli di valenza più locale, come Punta Sbaron, proponendo una vasta scelta di percorsi per tutti i livelli, che si rivolgono ad un pubblico che va dalle famiglie agli escursionisti esperti. Le mappe, divise tra bike e walk, tengono al centro uno dei...

su Luna Nuova di venerdì 17 giugno 2022