"Tempo curioso": nel week-end doppio camp a Borgone e S.Antonino

Quali tesori si possono trovare a due passi da Sant’Antonino? Domani, sabato 18, e domenica 19 giugno, dalle 10 alle 16, il chiosco Anche Ancora del parco Ilse Schölzel Manfrino, in borgata Cresto, ospiterà “Up to Nature Sant’Antonino Camp”, iniziativa legata al progetto “Tempo Curioso”, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” e promosso dalla cooperativa Coesa: il camp è organizzato in collaborazione con l’associazione Anche Ancora. Quelle previste saranno due giornate all’insegna dell’avventura, del gioco e del divertimento alla riscoperta della borgata Cresto, accompagnati da guide esperte. L’obiettivo sarà valorizzare la bellezza storica del sito e creare cartellonistiche, mappe e prodotti che possano far conoscere l’unicità del territorio. Il camp è rivolto a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Sant’Antonino: l’attività è gratuita, per info e prenotazioni 345/ 4280333 (solo whatsapp).

Quali misteri si celano tra i sentieri del Maometto? Domani, sabato 18, e domenica 19 giugno, dalle 10 alle 16, andrà in scena il “Maometto Mistery Camp”, iniziativa legata al progetto “Tempo Curioso”, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” e promosso dalla cooperativa Coesa: il camp è organizzato in collaborazione con le associazioni “La pentola del Drago” e Acav e con il Comune di Borgone. Quelle previste saranno due giornate all’insegna di avventure, giochi e divertimento per riscoprire le storie, le leggende e i miti che si celano dietro al sito archeologico di Maometto, accompagnati da esperti del territorio. L’obiettivo sarà valorizzare la bellezza storica del sito e creare insieme le indicazioni che possano indirizzare le persone a conoscere questo luogo magico. Il camp è rivolto a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Borgone: l’attività è gratuita, per info e prenotazioni 342/ 6747820 (solo whatsapp).

su Luna Nuova di venerdì 17 giugno 2022