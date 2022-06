Un urlo da Condove: «Il calcio vuole ancora quel campo»

L’obiettivo era dimostrare che lo storico campo da calcio di via Roma può ancora svolgere la sua funzione e da questo punto di vista gli organizzatori del “comitato per la salvaguardia e recupero del campo sportivo” sono pienamente soddisfatti. Altrettanto improbabile, ad oggi, che l’amministrazione comunale decida di fare retromarcia rispetto al progetto di trasformare l’area in un parco multifunzionale a scopo aggregativo, sociale e sportivo che possa ricucire il territorio compreso tra via Roma, viale Bauchiero e via Cesare Battisti, progetto candidato di recente sul bando Periferie del ministero dell’interno per un importo di 1,2 milioni di euro, ma per il comitato ciò che contava era lanciare un segnale. E la prima edizione del Memorial di calcio...

su Luna Nuova di venerdì 17 giugno 2022