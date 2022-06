Venaus: va in pensione Paolo Bertini, insegnante e maestro di vita

Un maestro, un insegnante. O forse anche di più. Anche se l’interessato, uno dei pochi uomini al mondo a non possedere, per scelto, un telefonino, non lo ammetterà mai. Paolo Bertini, dopo oltre 40 anni di insegnamento, va in pensione. Il maestro elementare di S.Giorio, 65 anni, ha trascorso ben più di metà della sua vita in cattedra. Quella della scuola elementare, o della primaria di primo grado come si dice oggi. «È stata una mia scelta precisa - confida - i bambini di questa età sono più attenti, assimilano di più, riconoscono la tua autorità e puoi lavorare bene con loro, è tutto più semplice e immediato, quelli più grandi sono più vivaci e secondo me è più difficile lavorare con loro»...

Su Luna Nuova di venerdì 17 giugno 2022