Avigliana, una rievocazione a gonfie vele

Successo come da programma per “Le taverne alla Corte del Conte Rosso”, l’apprezzata rievocazione storica organizzata dalla Pro loco in piazza Conte Rosso sabato scorso. Già in epoca pre-pandemia la rievocazione storica con la ristorazione in piazza aveva conquistato il pubblico con edizioni da tutto esaurito. Una tendenza rafforzata da questa edizione di “rilancio” post Covid...

Su Luna Nuova di martedì 21 giugno 2022