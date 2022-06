Condove: per Giovanni Suppo la medaglia Re Rebaudengo

Una nuova medaglia Re Rebaudengo per la sezione Fidas di Condove-Caprie: il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Giovanni Suppo, che lo ha ricevuto ufficialmente sabato 18 giugno a Vigone durante l’assemblea regionale della Fidas, ma l’annuncio è stato dato sabato 11 e domenica 12 a Condove dalla presidente Maurizia Gatti durante la tradizionale festa sociale del gruppo. È stato lo stesso direttivo condovese ad avanzare, nel novembre 2021, la proposta alla Fidas regionale, come premio per la preziosa attività di volontariato che Suppo ha svolto dal 1995 ad oggi all’interno dell’associazione. Un’onorificenza, la medaglia Alessandra Re Rebaudengo, rispetto a cui ogni gruppo, ogni tre anni, ha la possibilità di candidare una persona...

su Luna Nuova di martedì 21 giugno 2022