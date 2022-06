In 2700 alla "Via Francigena Marathon"

Basta scorrere sui social i commenti entusiasti dei partecipanti per capire quanto sia stata apprezzata e partecipata anche l’edizione 2022 della “Via Francigena Marathon”, organizzata lo scorso fine settimana dall’associazione Iride di Rivoli con il supporto dei comuni attraversati. «Quest’anno siamo stati prudenti ed abbiamo accettato fino a 2800 iscrizioni, chiuse già a fine maggio, alla fine si sono presentati in 2700», commenta il presidente Leo Zappalà. Ottimo risultato vista la giornata molto calda e afosa, tanto da scoraggiare qualunque movimento non essenziale. «È stato molto bello vedere il ministro del turismo Massimo Garavaglia alla partenza della nostra camminata - prosegue Zappalà - Ha partecipato alla “mezza” con il figlio e ci ha fatto...

su Luna Nuova di martedì 21 giugno 2022