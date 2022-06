Almese si veste di "Baratuciat, Vitigno DiVino"

Domani, sabato 25 giugno, scatta la 1ª edizione della Sagra del vino Baratuciat e dei prodotti tipici della valle di Susa. Un appuntamento da non perdere per gli estimatori del vino e dei sapori autentici del territorio, che proseguirà fino a lunedì 27. La sagra, organizzata dal Comune di Almese in collaborazione con Unione montana Valle Susa e Associazione tutela del Baratuciat e vitigni storici, è dedicata al ricordo del cittadino Giorgio Falca, che sin dagli anni ‘60 si prese cura delle poche viti centenarie di famiglia, sopravvissute alla fillossera, tra cui il particolare vitigno a bacca bianca denominato “Baratuciat”...

su Luna Nuova di venerdì 24 giugno 2022