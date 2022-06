Quattro Borgate, un solo vincitore a Villarfocchiardo

Quattro Borgate, un solo vincitore. L’ultimo, in era pre Covid, nel giugno del 2019, “Via d’la Sabia”, che comprende via Chiesali e via Nazionale, che quindi avrà il diritto di mettere a disposizione della due giorni il Conte Carroccio e la moglie, i cui nomi resteranno assolutamente top secret fino a pochi minuti prima dell’inizio dell’evento. Villarfocchiardo si appresta a rituffarsi nell’atmosfera medievale che con alterne fortune, qualche annata boom e qualche inevitabile passaggio a vuoto porta avanti ormai da quasi 30 anni. Adesso si chiama “Solstizio medioevale” è andrà in scena nel fine settimana, sabato 25 e domenica 26 giugno, per l’organizzazione dell’associazione Gruppo storico Conti Carroccio...

Su Luna Nuova di venerdì 25 giugno 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova