Valle di Susa e Cuba: il patto di collaborazione continua

Si rinnova il “patto di collaborazione” tra la valle di Susa e il parco nazionale “Cienega de Zapata”, una “piccola Camargue” nell’isola di Cuba: si concretizzerà in un progetto di cooperazione internazionale, intitolato “Estacion Santo Tomas 2022”, finalizzato alla ristrutturazione di alcuni edifici all’interno del parco che versano in condizioni precarie e che, una volta recuperati, saranno messi a disposizione di quanti, ricercatori e turisti, vorranno svolgere attività di carattere ambientale nel parco stesso, che ospita diverse specie di uccelli e il coccodrillo cubano. Non un gemellaggio, ma poco ci manca, segno del forte legame che intercorre ormai da anni tra la valle di Susa, che conta sul territorio una sua sezione dell’Associazione nazionale d’amicizia...

su Luna Nuova di venerdì 24 giugno 2022