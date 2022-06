Villardora: cantieri al via per la doppia rotonda

Sono iniziati negli scorsi giorni i lavori per le due rotonde di via al Cerrone. Del progetto se ne parla da anni (a portarlo avanti era stata già l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Mauro Carena), per poi traghettare alla giunta attuale. Si tratta di un progetto tanto annoso, quanto atteso, dal momento che l’incrocio in passato era stato teatro di alcuni gravi incidenti.

All’inizio il progetto era leggermente diverso, perché prevedeva una sola rotonda. In seguito sono intervenuti gli uffici della Città metropolitana, cofinanziatrice dell’opera. Vuoi per la particolarità dell’incrocio (e anche per la pericolosità), alla fine l’ente ha stabilito che lì ci dovessero essere due rotonde. «Le due rotonde le abbiamo ereditate come progetto dalla passata...

su Luna Nuova di venerdì 24 giugno 2022