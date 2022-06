Trana-Reano, i 50 anni di sacerdozio di don Dino Morando

Un pomeriggio e una serata di festa per celebrare i 50 anni di sacerdozio di don Dino Morando. Sabato pomeriggio e domenica sera le comunità cattoliche di Trana e Reano hanno festeggiato il loro parroco. Primo atto della doppia festa a Trana con la messa celebrata da don Dino in piazza Unità d’Italia, dietro la “sua” chiesa. Un momento molto sentito dai fedeli, dalle associazioni e dalle autorità civiche, accorsi in gran numero con labari, gonfaloni e bandiere...

Su Luna Nuova di martedì 28 giugno 2022