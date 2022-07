Buttigliera, con il libro di Carnino le feste e le tradizioni non hanno più segreti

Quello di Andrea Carnino è un volto noto agli appassionati di eventi storici ed artistici, a chi segue le rievocazioni con figuranti in abiti d’epoca e a chi frequenta il Museo della Cappella della Madonna della Pietà di Reano, di cui è guida. Proprio la passione per la storia porta oggi Andrea a raggiungere un nuovo ambito traguardo: la pubblicazione del suo primo e di sicuro non unico libro. È “L’attesa e la memoria, almanacco delle feste popolari e delle antiche tradizioni in Italia ed in Europa”, pubblicato da Echos Edizioni, che verrà presentato sabato 2 luglio alle 21 a Reano, nel piazzale antistante la Cappella della Madonna della Pietà...

Su Luna Nuova di venerdì 1 luglio 2022