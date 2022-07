Domenica al Colle del Lys in ricordo dei 2024 caduti resistenti

Si terrà domenica 3 luglio al Colle del Lys la tradizionale cerimonia che commemora i 2024 caduti della Resistenza nelle valli di Lanzo, di Susa, Sangone e Chisone. Dopo la lettura dei nomi dei 32 caduti della strage del Colle del Lys del 2 luglio 1944, seguiranno gli interventi dei rappresentati delle istituzioni e la lettura del documento d’intenti per il 2022. Tra gli interventi, quello di Josef Kaiser, rappresentante dell’associazione antifascista tedesca Vvn-BdA Ravensburg-Oberschwaben. Beatrice Pasquale porterà invece il saluto dei promotori del progetto Medu-Medici per i diritti umani. L’accompagnamento musicale della commemorazione sarà a cura del corpo musicale di Coassolo San Pietro. Alle 15 è in programma una passeggiata rievocativa...

La musica come collante di un territorio: un’occasione sempre preziosa per aggregare e condividere. Ecco che cosa sarà la seconda edizione dell’evento “Colle in musica”, che farà da appendice alle commemorazioni ufficiali di questo week-end. L’iniziativa, proposta dal Comune di Rubiana e patrocinata dalla Città metropolitana, dall’Unione montana Alpi Graie e dall’Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (Anbima), si terrà sabato 9 luglio, dalle 15 in avanti, presso il piazzale del Colle del Lys. Ad avvicendarsi nell’esecuzione di brani appartenenti al repertorio pop-rock saranno ben tredici filarmoniche, rappresentanti i comuni di San Mauro, Chivasso, Nichelino, Casalborgone, Druento, Viù, Almese, Caselette, San Giorio, Meana, Pinasca e Cumiana...

su Luna Nuova di venerdì 1 luglio 2022