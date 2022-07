S.Antonino: l’ex farmacia diventa centro culturale

La biblioteca comunale Luigi Ferrero nell’ex farmacia, una sala studio per universitari nel locale adiacente la scuola primaria, fino a qualche anno fa occupato dalla sala prove musicale: due tasselli complementari fra loro che da qui all’autunno diventeranno realtà. L’amministrazione comunale ci sta lavorando da mesi e qualcosa di concreto si potrebbe vedere già durante la festa patronale di settembre: tutto dipenderà se i lavori preparatori saranno a buon punto o meno. Per quanto riguarda la biblioteca, l’inaugurazione vera e propria potrebbe ritardare di qualche settimana, ma non è escluso, appunto, che già durante la patronale possa svolgersi un “assaggio” con qualche piccola iniziativa culturale. Già, culturale. Nelle intenzioni dell’amministrazione...

su Luna Nuova di venerdì 1 luglio 2022