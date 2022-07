Susa, un trofeo per la Juve: è quello del Cuore Blu

Le notizie che arrivano dal Priorale sono due. La prima è che la Juve, pur per interposta persona, è finalmente riuscita a vincere un trofeo, seppure in provincia, in questa stagione. Ma questa news è macchiata dal tremendismo granata di chi scrive. La seconda, molto più seria e molto più bella, è che a settembre aprirà proprio a Susa la prima Stanza Blu, dove i bambini affetti da malattia del neurosviluppo potranno curarsi giocando e interagendo con personale competente in ambiente protetto e ospitale. I locali sono stati individuati in piazzetta Rana, in pieno centro storico segusino. Poi seguiranno le Stanze Blu di Avigliana e Venaria, l’asse a tre individuato dall’associazione Cuori Blu...

Su Luna Nuova di venerdì 1 luglio 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova