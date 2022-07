Dopo quasi quattro lustri di assenza, la scorsa settimana a Giaveno è tornata in vita la “Festa a Mollar dei Franchi”. Inevitabile il successo di pubblico per l’evento organizzato dal Circolo Giavenese Cavalli e Natura, dopo 19 anni che non si svolgeva più la festa di borgata in onore dei patroni S.Pietro e Paolo...

Su Luna Nuova di martedì 28 giugno 2022