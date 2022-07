Osasco-Santiago: la sfida di Ezio lungo il cammino

È partito da Osasco venerdì 1° luglio, conta di arrivare a Santiago de Compostela verso la metà di settembre e i primi timbri sulla “carta del pellegrino” li ha ottenuti in valle di Susa, che ha attraversato durante il week-end appena trascorso. Ieri mattina ha fatto tappa a Oulx, stamattina varcherà il confine francese approdando a Monginevro. Ezio Bruno, 64 anni, imprenditore industriale ormai in pensione, sposato con Silvana e grande amante degli animali (ha ben cinque cani, una gatta, tre asini e un lama femmina), ha deciso che era arrivato il momento di lanciarsi in un’avventura che nella sua mente covava da tempo: percorrere il cammino di Santiago partendo da casa sua, tutto naturalmente a piedi. Ezio, d’altronde, è un uomo abituato alle...

su Luna Nuova di martedì 5 luglio 2022