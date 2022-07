Borgone: la "pulizia sentieri" ora va di corsa

L’encomiabile lavoro del “Gruppo pulizia sentieri” di Borgone porterà presto alla nascita di una gara agonistica di corsa in montagna lungo i percorsi riportati alla luce in questi anni dagli stessi volontari. L’organizzazione del trail è in fase embrionale: anche il nome dell’evento è ancora da decidere, ma l’intenzione è di lanciarlo già quest’anno, probabilmente per la fine dell’estate, verso gli ultimi giorni di settembre. Se n’è parlato martedì 5 luglio a Torino in Regione, nella sede di piazza Castello, dove il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca hanno ricevuto e premiato con una pergamena personalizzata il “Gruppo pulizia sentieri” di Borgone, accompagnato dal sindaco Diego Mele e dal vicesindaco...

su Luna Nuova di venerdì 8 luglio 2022