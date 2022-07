La dea bendata bacia Condove... e accarezza Buttigliera

La dea bendata premia la valle di Susa. E che premio: a Condove un fortunato giocatore ha pescato dal mazzo un "Gratta e Vinci" da un milione di euro al concorso "Nuovo 100X". Nessuna indiscrezione, al momento, sul bar, ricevitoria o edicola dove è stato acquistato il biglietto. Anche Buttigliera, comunque, non se la passa male: al SuperEnalotto, nel concorso di oggi, venerdì 8 luglio, sono stati centrati ben due "5" del valore di 28mila 361,85 euro ciascuno, registrati entrambi presso l’esercizio di corso Torino 85/c, come riporta Agipronews. Niente a che vedere con Condove, ma buttali via. Il Jackpot, intanto, continua a crescere tanto da arrivare a quota 235,2 milioni di euro, record nella storia del concorso, che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fermo), mentre in Piemonte il "6" manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.