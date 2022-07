Caprie: donna si infortuna facendo canyoning nel rio Sessi

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Una donna si è infortunata praticando canyoning a Caprie, nella forra del rio Sessi: è accaduto poco dopo le 12. Sono stati i compagni, facenti parte di una comitiva francese, a dare l'allarme dopo che la donna è precipitata da un'altezza di 6-7 metri: sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e speleologico piemontese: il tecnico in centrale operativa ha immediatamente attivato la squadra forre e le squadre a terra del Sasp, inviando in loco il anche il servizio regionale di elisoccorso. La donna, che ha riportato un trauma alla colonna vertebrale, è stata stabilizzata dall'equipe dell'eliambulanza sbarcata al verricello con il supporto delle squadre da terra, comprensive di un infermiere, giunte sul posto a piedi. In seguito è stata spinalizzata e imbarcata sull'elicottero, sempre al verricello, per il ricovero in ospedale con un codice giallo.