Avigliana, da Porta Nuova alla Sacra di S.Michele con un unico biglietto

Venerdì scorso è stato presentato ufficialmente il nuovo servizio intermodale per la Sacra di S.Michele che permette di acquistare il biglietto del treno Torino-Avigliana e quello per la navetta in una unica soluzione. «Una soluzione integrata che conferma l’impegno del Polo Passeggeri del Gruppo Fs per una mobilità sempre più sostenibile a supporto del turismo locale e di prossimità», dicono dalla società ferroviaria. Il servizio è stato presentato nella mattina di venerdì con un viaggio inaugurale al quale hanno partecipato l’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi, il direttore regionale di Trenitalia Marco Della Monica, il consigliere della Città metropolitana con delega ai trasporti Pasquale Mazza, la vicesindaco di Avigliana Paola...

Su Luna Nuova di martedì 12 luglio 2022