Giaveno, Collezione Brezzo: culti e riti africani in mostra ai Batù

“In Africa. L’arte nel culto e nei riti” è la mostra promossa dal Circolo Ricreativo Culturale con l’organizzazione e allestimento di Ettore Brezzo, visibile nella chiesa dei Batù (piazza S,Lorenzo, sotto il campanile) dal 23 luglio al 15 agosto. In esposizione un’attenta ed accurata selezione di manufatti africani provenienti da una collezione privata. Curatore della mostra è Ettore Brezzo, appassionato di arte africana, che a partire dagli anni Ottanta, in oltre quarant’anni di viaggi, spesso rischiosi e difficili, ha percorso con la moglie i paesi dell’Africa Nera, raccogliendo oggetti prevalentemente scultorei e di vario genere, ora raccolti in una pregevole collezione di più di 300 pezzi. Viaggi non di natura turistica, ma stimolati dal forte desiderio di calarsi nelle...

Su Luna Nuova di martedì 12 luglio 2022